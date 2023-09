Cambogia-Thailandia: incontro primi ministri, impegno a rafforzare cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Thailandia, Srettha Thavisin, ha effettuato ieri una visita ufficiale a Phnom Penh, su invito dell’omologo della Cambogia, Hun Manet, allo scopo di rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali. Nel loro incontro i due premier si sono impegnati a portare la cooperazione a nuovi livelli e hanno ribadito l’importanza di intensificare gli scambi commerciali e gli investimenti. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri cambogiano. In particolare, i due Paesi dovrebbero accelerare la conclusione del memorandum d’intesa sul transito delle merci. L’obiettivo per il commercio, è arrivare a un interscambio di 15 miliardi di dollari entro il 2025. Agricoltura, economia digitale ed economia verde sono alcuni degli ambiti di cooperazione su cui concentrare l’attenzione. Inoltre, sono stati citati il turismo, l’istruzione e la sicurezza. Hun Manet ha accettato l’invito a recarsi prossimamente in visita in Thailandia.(Fim)