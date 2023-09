Regno Unito: "Guardian", Sunak prevede di introdurre misure a favore degli automobilisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak darà priorità agli interessi di milioni di proprietari di automobili con una serie di misure che provocheranno gli ambientalisti e freneranno il potere dei consigli locali. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", Sunak utilizzerà la conferenza del Partito conservatore, che inizierà lunedì, per definire una serie di politiche che interessano i proprietari di automobili. Le misure includerebbero restrizioni al potere dei comuni inglesi di introdurre zone di velocità massima di 20 miglia orarie e limiti al numero di ore al giorno in cui il traffico automobilistico è vietato nelle corsie preferenziali. Il piano del primo ministro è l'ultima mossa di una recente serie di policy controverse; come il ridimensionamento degli obiettivi ambientali per il raggiungimento del net-zero, progettato per rilanciare il suo governo e creare chiare linee di divisione con i laboristi. (Rel)