Russia-Italia: ambasciatore Paramonov, media italiani non forniscono dati veritieri sul nostro Paese

- La stampa italiana non fornisce informazioni veritiere sulla Russia. E' quanto ha affermato in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti" l'ambasciatore russo in Italia, Aleksej Paramonov. "I media locali sorvolano deliberatamente quasi tutte le notizie sull'agenda interna russa, sullo svolgimento di grandi forum internazionali, sui piani di sviluppo nazionale implementati con successo, sulla vita culturale, sui progetti infrastrutturali, sul miglioramento dell'ambiente urbano e così via", ha sottolineato il diplomatico. Secondo Paramonov, la "propaganda locale" ha creato "un alone di tossicità" attorno a qualsiasi figura che reagisce positivamente alla Russia e alle sue azioni. "Questo può essere accompagnato non solo da bullismo nei media, ma anche dalla (...) perdita di lavoro e costi in termini di reputazione. Per questo motivo, molti dei nostri collaboratori - e ce ne sono molti in Italia - non parlano pubblicamente, temendo persecuzioni", ha concluso l'ambasciatore. (Rum)