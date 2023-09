Regno Unito: istituto statistico, dopo Covid economia britannica va meglio di Francia e Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Regno Unito ha registrato risultati migliori rispetto a Francia e Germania dopo la pandemia di Covid-19. Secondo l'Ufficio nazionale per le statistiche (Ons), l'economia britannica è più grande dell'1,8 per cento rispetto a prima dell'apparizione del Covid. Si ritiene che, nello stesso periodo, la Francia sia cresciuta dell'1,7 per cento e la Germania dello 0,2 per cento. In precedenza si pensava che l'economia del Regno Unito fosse l'unica nel G7 a essere cresciuta di meno rispetto a quanto avveniva prima della pandemia, ma gli ultimi dati la collocano, in realtà, a metà del "gruppo dei sette grandi". (Rel)