Germania: ritardi e cancellazioni all'aeroporto di Francoforte a causa di un drone

- L'avvistamento di un drone nei cieli dell'aeroporto di Francoforte sul Meno ha causato ieri ritardi e cancellazioni di voli nel principale scalo della Germania. Secondo quanto comunicato nella mattinata di oggi da Fraport, l'azienda che opera l'aeroporto, decolli e atterraggi sono stati completamente sospesi per per 40 minuti. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il drone è stato avvistato per la prima volta poco dopo le 20:00, portando all'interruzione delle operazioni di decollo. Dopo un secondo avvistamento, sono stati fermati anche gli atterraggi dalle 20:30 fino alle 21:10 circa. Fraport ha avvertito che anche nella giornata di oggi vi saranno conseguenze per l'avvistamento del drone. Tuttavia, da questa mattina, non risutano voli cancellati all'aeroporto di Francoforte sul Meno. (Geb)