Viabilità: Anas, sulla Val Seriana chiuso tratto nei pressi di Albino per incidente

- Anas comunica in una nota che sulla strada statale 671 "della Val Seriana" è provvisoriamente chiuso il tratto al km 16,600 nei pressi di Albino, in provincia di Bergamo, a causa di un incidente. Le deviazioni sono segnalate in loco. Sul posto sono presenti i soccorsi e il personale delle Forze dell'Ordine e di Anas è impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.(Com)