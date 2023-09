Ue: EuroMed 9, Meloni a Malta per tentare di formare un fronte coeso su migranti e Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti, sviluppo dei rapporti con la sponda Sud del Mediterraneo e l’allargamento dell’Unione europea: saranno questi i temi principali della riunione dell’EuroMed 9, il gruppo informale che raccoglie nove Paesi mediterranei membri dell'Unione europea (Malta, Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, Slovenia e Croazia), che si tiene oggi a Malta. L’Italia sarà rappresentata alla riunione dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni che nei giorni scorsi ha inviato una lettera ai leader dei Paesi membri dell’EuroMed 9 per chiedere un approccio comune e coeso sulla crisi migratoria. Questo dossier è ovviamente il più importante per l’Italia fra quelli inseriti nell’agenda dei lavori della riunione di La Valletta e non a caso Meloni, nella missiva, ha invitato i leader degli altri Paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo a fare fronte comune sulle politiche migratorie, esortando un approccio coeso che porti avanti gli sviluppi positivi della visita della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Lampedusa avvenuta lo scorso 17 settembre. Von der Leyen, peraltro, che sarà presente a La Valletta, insieme al presidente del Consiglio Charles Michel, entrambi invitati dal primo ministro maltese Robert Abela. (segue) (Rin)