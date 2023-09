Ue: EuroMed 9, Meloni a Malta per tentare di formare un fronte coeso su migranti e Mediterraneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giunto alla sua decima edizione, l’EuroMed 9 assume un’importanza non trascurabile in questo frangente in cui il dossier migratorio è tornato prepotentemente nell’agenda europea. Le immagini delle scorse settimane giunte dall’hotspot di Lampedusa, ultimo strascico di un’estate che ha visto numeri crescenti di sbarchi tali da mettere in crisi il sistema di accoglienza, obbliga l’Italia a continuare a perseguire una strategia che coinvolga i Paesi partner, in particolare proprio quelli della sponda Sud del Mediterraneo. Di fatto, per l’Italia l’EuroMed9 può rappresentare un naturale proseguimento della Conferenza su sviluppo e migrazioni ospitata lo scorso 23 luglio alla Farnesina, durante la quale Meloni ha indicato i primi passi della strategia italiana sul Mediterraneo, e che dovrebbe avere il suo momento più importante i prossimi 5 e 6 novembre, quando a Roma si terrà la conferenza Italia-Africa e il governo presenterà ufficialmente il suo Piano Mattei. Prima di quest’evento, tuttavia, ci saranno il vertice della Comunità politica europea e il Consiglio informale a Granada, due eventi organizzati dalla presidenza di turno spagnola dell’Ue, e il Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre: appuntamenti che rendono ancora più importante l’EuroMed 9 che si tiene a La Valletta, proprio per la necessità di adottare un approccio coeso sul dossier migratorio da presentare, successivamente, anche agli altri leader europei. Per la premier Meloni quest’obiettivo è di grande importanza, soprattutto alla luce dei recenti dissidi con la Germania – a causa del finanziamento del governo di Berlino alle Ong impegnate nell’accoglienza di migranti – e gli oramai consueti problemi con la Francia che, non appena aumenta la pressione migratoria sull’Italia, invia messaggi di solidarietà ma, al contempo, inasprisce i controlli alle frontiere comuni. (segue) (Rin)