Ue: EuroMed 9, Meloni a Malta per tentare di formare un fronte coeso su migranti e Mediterraneo (3)

- Tutti questi temi verranno ampiamente dibattuti durante la prima sessione di lavori dell’EuroMed 9, dedicata proprio al vicinato Sud. Durante questo passaggio, si cercherà di trovare un fronte comune in relazione agli investimenti e a potenziali fondi aggiuntivi da stanziare per i partner del Mediterraneo. In questo contesto l’Italia intende lanciare chiaramente un appello a proseguire l’approccio positivo emerso in seguito all’attuazione del memorandum d’intesa fra Ue e Tunisia siglato lo scorso 16 luglio, e la visita della presidente von der Leyen a Lampedusa avvenuta il 17 settembre. La seconda sessione, invece, tratterà alcuni dossier relativi all’attualità europea, dal Patto di stabilità – con l’obiettivo di raggiungere un consenso sul fatto che si debba puntare soprattutto alla crescita – al tema ancora più complesso della riforma generale dell’Unione europea. La riunione di La Valletta sarà un’occasione per coordinarsi, inoltre, sui temi che verranno affrontati durante il Consiglio informale di Granada e successivamente nel corso del vertice europeo che si terrà a fine ottobre a Bruxelles. Fra questi, certamente, il conflitto in Ucraina e la revisione a medio termine del quadro finanziario pluriennale, con l’obiettivo che si possa garantire la dovuta assistenza finanziaria a Kiev ma anche rafforzare le voci di bilancio relative ai fondi per la gestione delle migrazioni interne ed esterne. Altri temi oggetto di dibattito saranno la competitività europea e lo strumento Step, la piattaforma dell’Ue per rafforzare la produzione di tecnologie emergenti critiche rilevanti per le transizioni verde e digitale. (segue) (Rin)