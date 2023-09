Ue: EuroMed 9, Meloni a Malta per tentare di formare un fronte coeso su migranti e Mediterraneo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra le altre questioni più importanti oggetto di discussione a La Valletta ci sarà certamente la politica di allargamento dell’Unione europea. Dopo il Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre, infatti, è attesa la pubblicazione delle relazioni della Commissione europea sui progressi raggiunti dai Paesi candidati all’adesione, in particolare Ucraina e Moldova, oltre che della Georgia che lo scorso anno non è riuscita a ottenere questo status. L’Italia ha mostrato ed espresso in più di un’occasione – anche durante i molteplici incontri fra Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky così come durante il colloquio con la presidente moldava Maia Sandu avvenuto a Bulboaca lo scorso primo giugno – apertura politica e attenzione nei confronti di tutti Paesi candidati. Per l’Italia, tuttavia, la priorità sono e restano i Balcani occidentali, il nostro vicinato orientale nei confronti dei quali il governo Meloni ha avviato una nuova strategia volta a rafforzare ulteriormente le relazioni e favorire la stabilizzazione regionale. Nel corso del dibattito che si terrà a La Valletta, i nove leader dovrebbero confermare come l’allargamento sia un vantaggio economico e geopolitico per Ue, che tuttavia necessita di adeguati strumenti che evitino i ritardi e riducano la competitività del blocco comunitario. (Rin)