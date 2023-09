Municipio Roma X: Sce, più forza a Osservatorio sul lavoro per contrastare morti bianche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio del Municipio Roma X ha approvato una mozione "per dare più forza all'Osservatorio sul lavoro di Roma Capitale" e "garantire più sicurezza nei luoghi di lavoro" contrastando le morti bianche. Lo afferma in una nota il consigliere di Sinistra civica ecologista nel Municipio Roma X, Marco Possanzini. "Servono più controlli per garantire sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto delle condizioni contrattuali anche nell'ambito dei servizi affidati o concessi a privati - spiega -. In questa direzione le istituzioni cittadine, comprese quelle di prossimità come i Municipi, possono fare molto. Ad esempio interagire con l'Osservatorio sul lavoro di Roma Capitale, uno strumento molto importante che ha il compito di porre in essere verifiche e controlli nell'ambito dei lavori e servizi affidati o concessi a organismi privati quali aziende, consorzi, cooperative, associazione temporanee di impresa da Roma Capitale o da società del gruppo Roma Capitale". (segue) (Com)