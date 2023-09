Municipio Roma X: Sce, più forza a Osservatorio sul lavoro per contrastare morti bianche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questa direzione - aggiunge Possanzini - abbiamo presentato e approvato in Aula, all'unanimità, una mozione per dare più forza all'Osservatorio sul lavoro di Roma Capitale sottolineando la necessità di incrementare l'attività ispettiva e di controllo nei luoghi di lavoro ponendo il massimo livello di attenzione al tema della sicurezza così come del rispetto delle condizioni contrattuali a cui sono sottoposti i lavoratori anche delle società che operano nell'ambito dei servizi affidati o concessi a soggetti privati. Con la stessa mozione - conclude - abbiamo inoltre chiesto di aderire alla Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Un doveroso ringraziamento al gruppo del M5s, così come a tutti i consiglieri che hanno sottoscritto e votato il documento. Combattere le morti sul lavoro, in una società che si definisce civile, è un dovere inderogabile". (Com)