Germania: due turisti italiani fermati all'Oktoberfest per saluto nazista

- Due turisti italiani sono stati fermati ieri all'Oktoberfest, in corso a Monaco di Baviera, per aver effettuato il saluto nazista, filmandosi con i propri telefoni cellulari. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, nella stessa giornata, un 19enne di Monaco ha steso il braccio destro nel saluto hitleriano presso la stessa manifestazione e ha poi sferrato un pugno al volto di un avventore al tavolo accanto. L'aggressore è stato fermato e consegnato alla polizia. Ora, i tre sono accusati di utilizzo di simboli di organizzazioni incostituzionali. Poiché i due italiani non hanno una residenza permanente in Germania, la procura di Monaco ha ordinato il loro trasferimento in custodia cautelare. (Geb)