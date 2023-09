Cina-Europa: porto terrestre di Xi’an attraversato da oltre 20 mila treni merci dal 2013

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il porto terrestre di Xi’an, nella Cina centrale, è stato attraversato da 20 mila treni Cina-Europa dal 2013. Il 20millesimo convoglio è partito ieri alla volta di Mosca, in Russia, con a bordo 165 veicoli. Sino al 27 settembre, i treni merci Cina-Europa in entrata e in uscita dal porto terrestre di Xi’an sono stati 3.946, in aumento del 29,7 per cento su base annua. Complessivamente, lo scalo ferroviario ha registrato una media giornaliera di 14,7 treni merci in entrata o uscita. (Cip)