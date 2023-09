Cina: Xi, pronti a rafforzare cooperazione con Unesco in funzione dello sviluppo globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è disposta a rafforzare la cooperazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco) per promuovere la pace e lo sviluppo globali. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, al termine dell’incontro avuto ieri a Pechino con la direttrice generale dell’organizzazione, Audrey Azoulay. Dopo avere ricordato i risultati raggiunti dalla cooperazione negli ultimi anni, il presidente cinese si è detto pronto a cooperare con l’Unesco per migliorare costantemente la tutela del patrimonio culturale e promuovere gli scambi tra diverse civiltà. (Cip)