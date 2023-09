Germania: Hochtief (Acs) si aggiudica realizzazione di 850 punti di ricarica rapida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hochtief, filiale tedesca della spagnola Acs, si è aggiudicata l'installazione di una rete di 850 punti di ricarica rapida per veicoli elettrici in diverse aree della Germania (Renania Settentrionale-Vestfalia, Bassa Sassonia, Brema e Amburgo, Meclemburgo-Pomerania Occidentale e Schleswig-Holstein). Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", le installazioni, affidate dal ministero federale dei Trasporti tedesco, saranno realizzate nelle grandi città, nelle città di medie dimensioni e nelle aree rurali. È previsto che le stazioni abbiano da quattro a 16 punti di connessione per i veicoli. Il consorzio, composto anche dalla società di servizi di telecomunicazioni Ewe, sarà responsabile della costruzione e della gestione a lungo termine. L'obiettivo è quello di costruire 8 mila nuovi punti di ricarica in quasi mille località. (Spm)