Brasile: Petrobras e Vale firmano accordo per sviluppo combustibili sostenibili (2)

- Il protocollo d'intenti è stato firmato presso la sede della Petrobras a Rio de Janeiro dai presidenti della compagnia petrolifera, Jean Paul Prates, e della Vale, Eduardo Bartolomeo. La partnership durerà 2 anni e, secondo le aziende, sarà strategica per sfruttare la transizione energetica del Paese. "Si tratta delle due più grandi aziende brasiliane che uniscono le forze attorno a un obiettivo comune: sviluppare le soluzioni più moderne per ridurre le emissioni di gas serra", ha affermato Prates, che ha classificato la partnership come un "passo avanti" verso la decarbonizzazione in quanto "creerà domanda e scala per soluzioni a basse emissioni di carbonio". "Potenzieremo la capacità produttiva, la struttura logistica e le competenze tecnologiche di questi due colossi nazionali, per sfruttare la produzione e la fornitura di carburanti più efficienti e sostenibili", ha affermato il presidente dell'azienda statale. (segue) (Res)