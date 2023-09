Usa-Etiopia: Blinken sente primo ministro Abiy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro etiope Abiy Ahmed. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui i due interlocutori hanno discusso delle sfide alla sicurezza nel Corno d'Africa e dell'obiettivo comune di un'Etiopia unita, pacifica e prospera. Blinken ha manifestato preoccupazione per le situazioni nelle regioni dell'Amhara e dell'Oromia e ha sottolineato la necessità di promuovere una risoluzione pacifica attraverso il dialogo politico e la protezione dei diritti umani. Il segretario e il primo ministro hanno inoltre discusso del miglioramento della supervisione umanitaria per consentire la ripresa dell'assistenza alimentare. Il Segretario Blinken ha accolto con favore il lavoro in corso per stabilire un processo di giustizia transitoria credibile e inclusivo.(Was)