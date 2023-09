Usa-India: Blinken incontra ministro Esteri Jaishankar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato ieri a Washington il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato. I due interlocutori hanno discusso una vasta gamma di questioni, compresi i principali risultati della presidenza indiana del G20 e la creazione del Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa e il suo potenziale per generare investimenti in infrastrutture trasparenti, sostenibili e di alto livello. Il segretario e il ministro degli Esteri hanno anche sottolineato l'importanza della cooperazione in vista del prossimo Dialogo 2+2, in particolare nelle aree della difesa, dello spazio e dell'energia pulita.(Was)