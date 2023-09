© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo del Vietnam è cresciuto del 5,33 per cento su base annua nel terzo trimestre 2023, secondo i dati preliminari pubblicati oggi dall’agenzia statistica vietnamita. La crescita è superiore a quella del 4,05 per cento registrata nel secondo trimestre, ma inferiore a quella del 13,71 per cento conseguita dal Vietnam nello stesso periodo dello scorso anno. (segue) (Fim)