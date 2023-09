Vietnam: esportazioni caffè in calo del 7,3 per cento tra gennaio e settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam ha esportato 1,27 milioni di tonnellate di caffè nei primi nove mesi del 2023, in calo del 7,3 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo ha riferito oggi l’Ufficio generale di statistica del Paese. Le entrate generate dalle esportazioni di caffè, di contro, sono aumentate dell’1,9 per cento nello stesso periodo a 3,2 miliardi di dollari. Per il mese di settembre l’ente statistico stima esportazioni pari a 65mila tonnellate, per un valore di 205 milioni di dollari.(Fim)