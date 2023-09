Libano: Ain al Hilweh, Forza congiunta palestinese si schiererà nelle scuole dell’Unrwa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza congiunta di sicurezza palestinese schiererà 60 uomini a guardia degli edifici scolastici dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa) nel campo profughi palestinese di Ain al Hilweh, situato nei pressi di Sidone, nel governatorato del Sud Libano. Lo ha annunciato il capo politico della fazione islamica radicale Ansar Allah, Ibrahim Jechi al quotidiano libanese “L’Orient le Jour”. Jeichi ha spiegato che oggi, dopo la preghiera collettiva del venerdì, la Forza congiunta si schiererà presso il quartiere di Hay al Tawari, controllato dalla fazione Al Shabab al Muslim (Gioventù musulmana), e nei quartieri di Baraksat e di Boustan al Qods, dove prevale il movimento laico palestinese Fatah. Il capo di Ansar Allah ha quindi aggiunto che al momento dello schieramento della Forza congiunta, “non ci saranno miliziani armati nelle scuole dell’Unrwa”, poiché si saranno già ritirati. Inoltre, ha precisato, le fazioni islamiche armate che avevano occupato gli edifici scolastici si metteranno in contatto con l’Unrwa per ristrutturare le scuole e consentire l’inizio dell’anno scolastico. Infatti, l’Unrwa ne aveva annunciato il rinvio a seguito dell’ultima ondata di scontri, esplosa all’inizio di settembre. Anche dopo la fine dei combattimenti, aveva spiegato l’agenzia Onu, otto scuole erano ancora occupate da uomini armati. I miliziani delle fazioni islamiche si erano asserragliati nelle scuole dell’Unrwa già dopo l’inizio della prima ondata scontri con il movimento laico palestinese Fatah (tra i cui esponenti di spicco figura Mahmoud Abbas, presidente dell’Autorità nazionale palestinese), lo scorso luglio. Il 25 settembre, tuttavia, la Forza congiunta palestinese aveva iniziato a schierare un primo contingente nel campo. Fonti palestinesi hanno dichiarato a ‘L’Orient le Jour” che il ritiro delle fazioni armate dagli edifici scolastici di Ain al Hilweh avrebbe avuto “un riflesso postivo sul campo e avrebbe consentito una stabilizzazione della situazione dal punto di vista securitario. In tal modo, sarebbero state agevolate anche le indagini sull’uccisione di Abu Ashraf al Armoushi, ex capo della sicurezza del campo profughi, appartenente a Fatah, ucciso lo scorso 30 luglio, presumibilmente da miliziani islamici. (Lib)