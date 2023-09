Corea del Sud: leader opposizione Lee torna a chiedere un colloquio col presidente Yoon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lee Jae-myung, leader del Partito democratico, principale formazione di opposizione della Corea del Sud, è tornato a proporre l’organizzazione di un incontro faccia a faccia con il presidente Yoon Suk Yeol per discutere “le condizioni di vita dei cittadini”. “Spero che il presidente accetti un incontro con il capo dell’opposizione senza alcuna condizione per discutere le condizioni di vita dei cittadini e gli affari dello Stato con franchezza”, ha detto il leader del Partito democratico. Lee, accusato di molteplici reati, ha ottenuto una vittoria mercoledì, quando il Tribunale distrettuale centrale di Seul ha respinto il mandato di arresto presentato dai procuratori della capitale coreana a suo carico. Il tribunale ha stabilito che non sussistano elementi sufficienti a ipotizzare il rischio di una distruzione delle prove da parte di Lee, accusato dai procuratori di corruzione e di altri reati. Lee, che si era presentato personalmente di fronte alla corte, ha ringraziato i giudici per la decisione, che è stata resa nota poco dopo la mezzanotte locale: “Esprimo la mia più profonda gratitudine alla magistratura per aver chiaramente dimostrato di essere l’ultimo baluardo dei diritti umani”, ha dichiarato il leader del principale partito di opposizione. (segue) (Git)