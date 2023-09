Siria: due morti e tre feriti tra Forze democratiche curde in attacco Stato islamico a Raqqa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due combattenti delle Forze democratiche siriane (Fds, a maggioranza curda) sono morti e altri tre sono rimasti feriti in un attacco sferrato dall’Organizzazione terroristica dello Stato islamico contro un veicolo militare, sull’asse tra Ain Issa e Tal al Samn, nella campagna di Raqqa, nel nord della Siria. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Dall’inizio del 2023, sono state 123 le azioni dello Stato islamico nelle aree controllate dall’Amministrazione autonoma del nord e dell’est della Siria (nota anche come Rojava), il cui bilancio complessivo è finora di 80 morti, di cui 58 combattenti delle Fds e delle forze ad esse affiliate, quattro miliziani dello Stato islamico e 17 civili. La maggior parte degli attacchi (93) si è verificata nel governatorato orientale di Deir ez Zor, mentre 16 di essi hanno avuto luogo nel governatorato di Raqqa e tre in quello di Aleppo. Intanto, nella campagna occidentale di Raqqa, le unità antiterrorismo delle Fds hanno effettuato un’operazione di sicurezza in coordinamento con l’aviazione della Coalizione internazionale a guida statunitense, per smantellare una cellula dello Stato islamico. Lo scorso 9 settembre, un’operazione simile, cui avevano partecipato anche le Forze antiterrorismo della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, aveva condotto all’uccisione di un alto responsabile dello Stato islamico, Abdul Ghafour Tabar al Dhiyab, noto anche come Abu Amir, specializzato nel reperire finanziamenti ed equipaggiamenti per l’organizzazione. (segue) (Res)