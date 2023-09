Siria: due morti e tre feriti tra Forze democratiche curde in attacco Stato islamico a Raqqa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Fonti ben informate vicine alla Coalizione internazionale” a guida Usa, intanto, hanno riferito al quotidiano panarabo “Al Araby al Jadeed”, che la stessa coalizione starebbe prendendo contatti con figure di spicco dell’opposizione al “regime siriano” tra le tribù arabe a est del fiume Eufrate e nelle regioni dove esse rappresentano la maggioranza della popolazione. Secondo le stesse fonti, l’obiettivo sarebbe gettare le basi per un’amministrazione civile distinta dal quella delle Forze democratiche siriane. Infatti, hanno aggiunto le stesse fonti, la Coalizione internazionale non sarebbe d’accordo sul modo in cui le Fds gestiscono le aree a maggioranza araba, in particolare nei governatorati di Deir ez Zor e Raqqa. Tale gestione, infatti, causa instabilità, aprendo la via a un’espansione delle forze siriane governative. Tuttavia, in un comunicato diramato ieri, il comando della coalizione ha ribadito il proprio sostegno alle Fds. Secondo Firas Allawi, direttore del centro “Al Sharq News”, la Coalizione “dipende” dalle Fds, ma “si sta riorganizzando”, in attesa di trovare un modo per riorganizzare gli equilibri locali. (Res)