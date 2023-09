Timor Est: presidente Ramos-Horta, “mai discussa” cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Timor Est non ha mai discusso la possibilità di una cooperazione con la Cina sul piano militare nell’ambito dei colloqui per il potenziamento delle relazioni diplomatiche. Lo ha dichiarato il presidente Jose Ramos-Horta, aggiungendo che Australia e Indonesia possono “dormire sonni tranquilli” e che il Paese insulare non porrà preoccupazioni ai vicini sul piano della sicurezza. La “Cornice strategica comprensiva” per lo sviluppo della cooperazione bilaterale firmata la scorsa settimana dal primo ministro di Timor Est Xanana Gusmao e dal presidente cinese Xi Jinping riguarda gli ambiti dell’agricoltura e delle infrastrutture, e apre alla possibilità di finanziamenti cinesi a Timor Est, ha spiegato il presidente. “Ad oggi non abbiamo in essere un singolo prestito con la Cina”, ha sottolineato Ramos-Horta. “In futuro, potremmo chiedere un prestito alla Cina. Non accetteremmo alcun prestito ingestibile o insostenibile con interessi troppo elevati”, ha puntualizzato il capo dello Stato.(Fim)