Siria: Deir ez Zor, campagna Forze democratiche curde per il disarmo dei miliziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze democratiche siriane (Fds, a maggioranza curda) hanno stabilito un termine di 15 giorni per i miliziani delle tribù arabe rimasti a Deir Ez Zor, nell’est della Siria, e per quelli che sono fuggiti nelle aree controllate dal governo di Damasco per tornare nei territori dell’Amministrazione autonoma del nord e dell’est (nota anche come Rojava) e consegnare le armi. Lo si legge in un messaggio pubblicato ieri dalle Fds sulla loro pagina ufficiale su Facebook. Le Fds, inoltre, hanno precisato che le persone interessate possono contattare determinati profili creati dalle forze di sicurezza interna Asayish sulla piattaforma WhatsApp, per avviare eventuali “procedure giudiziarie” a loro carico. Intanto, il 27 settembre le Fds hanno lanciato una campagna di arresti e perquisizioni in diversi villaggi del governatorato di Deir ez Zor, dove, nelle regioni orientali, hanno sequestrato alcuni edifici per farne postazioni militari. Tra i centri coinvolti c’è la città di Dhiban, ultima roccaforte delle milizie delle tribù arabe durante l’ultima ondata di scontri. (segue) (Res)