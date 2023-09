Siria: tre militari di Damasco morti in esplosione ordigno dello Stato islamico a Raqqa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre militari delle Forze armate di Damasco sono morti, ieri, nell’esplosione di un ordigno posto dai miliziani dell’Organizzazione terroristica dello Stato islamico lungo la strada tra Athreya e Tabqa, a ovest di Raqqa, nel nord del Paese. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Nell’area in questione, che fa parte delle regioni desertiche e semidesertiche controllate dal governo di Damasco, gli attacchi dello Stato islamico erano diminuiti, mentre si erano inasprite le tensioni tra le Forze democratiche siriane (Fds) e le milizie locali, sostenute dalle forze armate governative e dai gruppi armati filo-iraniani. Lo Stato islamico, infatti, era stato recentemente colpito non solo dalle Forze armate siriane, ma anche dall’aviazione russa, che ne ha a più riprese bombardato le postazioni in diversi governatorati, tra Homs, Suwayda, Hama, Raqqa, Deir ez Zor e Aleppo. (Res)