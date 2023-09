Siria: capo clan Al Bakir, sostegno a Forze democratiche curde contro Iran e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del clan Al Bakir della tribù Al Akidat (traslitterata anche Al Uqaydat), sheikh Fathi al Atish, ha pubblicato, con gli altri notabili dei clan e delle tribù arabe di Deir ez Zor, hanno dichiarato il proprio sostegno alle Forze democratiche siriane (Fds), contro la “cospirazione straniera” di Iran e Turchia. Lo si apprende dall’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, ricordando che al clan Al Bukayr apparteneva anche Ahmed al Khabil, noto anche come Abu Khawla, capo del Consiglio militare di Deir ez Zor. “Al nostro popolo di Deir ez Zor e ai media. Dichiarazione dei capi del clan Al Bakir, della tribù Al Akidat. Vi informiamo che quanto accade a Deir ez Zor non è altro che il frutto di una sedizione e di una cospirazione straniera messa in atto nelle nostre regioni e sostenuta da molte parti”, si legge nella dichiarazione. Di tale “cospirazione venuta dall’ovest”, i capi tribù accusano quindi il “regime siriano, l’Iran e l’occupazione ottomana”. (segue) (Res)