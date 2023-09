Siria: capo clan Al Bakir, sostegno a Forze democratiche curde contro Iran e Turchia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro capo del clan Al Bakir, Abdulaziz Suleiman al Hamada, lo scorso 2 settembre, mentre ancora infuriavano a Deir ez Zor gli scontri tra le Forze democratiche siriane (Fds) e le milizie delle tribù arabe, aveva pubblicato una dichiarazione nella quale esortava la popolazione, in particolare la tribù Al Akidat, a prendere le distanze dai “terroristi del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk turco) e del Partito dell’unione democratica (Pyd siriano), che costituiscono il nerbo delle Fds, impedendo loro di colpire il governatorato di Deir ez Zor, come era successo in quelli di Hasaka e Raqqa. Al Hamada, inoltre, aveva invitato la popolazione a gestire le questioni locali “in parallelo rispetto ai consigli locali”, fornendo “un modello accettabile” alla comunità internazionale, al fine di ottenere l’indipendenza dalle Fds e dall’Amministrazione autonoma del nord e dell’est della Siria (nota anche come Rojava). Per “consigli locali”, si intendono i Consigli militari, come quello di Deir ez Zor, il cui ex capo, Ahmed al Khabil, noto anche come Abu Khawla, era stato arrestato lo scorso 27 agosto dalle Fds. Al Hamada, infatti, ha accusato Abu Khawla di essere “uno strumento” nelle mani delle Fds. Lo scorso agosto, peraltro, i capi della tribù Al Akidat si erano riuniti nel villaggio di Al Bayda, a nord di Deir ez Zor, con un rappresentante del Consiglio civile della città e di una delegazione della Coalizione internazionale a guida statunitense, per discutere della situazione. Durante l’incontro, i notabili tribali avevano chiesto alla Coalizione internazionale di cacciare i militari russi, iraniani e del “regime siriano” dai villaggi della campagna di Deir ez Zor. Al termine dei colloqui, il clan Al Bakir aveva pubblicato una dichiarazione nella quale si esortava la popolazione a portare avanti un processo di trasformazione politica nel Paese, per creare “una Siria libera e unita”. (Res)