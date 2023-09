Russia: Putin incontra colonnello Troshev, il possibile successore di Prigozhin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un incontro al Cremlino con il viceministro della Difesa della Federazione Russa Yunus-Bek Yevkurov e il colonnello in pensione Andrej Troshev. Durante l'incontro Putin ha sottolineato che nell'ultimo loro incontro si è parlato del suo impegno "nella formazione di unità di volontari in grado di svolgere varie missioni di combattimento, principalmente, ovviamente, nella zona di un’operazione militare speciale”. Il presidente ha osservato che lo stesso Troshev ha preso parte alle battaglie per più di un anno e conosce quali siano i problemi da affrontare affinché le operazioni di combattimento procedano nel miglior modo possibile. "A questo proposito, vorrei parlarvi di questioni di natura sociale", ha sottolineato Putin, sottolineando che Troshev intrattiene rapporti con i compagni con i quali ha combattuto. In precedenza diversi media russi hanno riferito che il colonnello Troshev è considerato il successore del fondatore del gruppo Wagner, Evgenij Prigozhin. L'addetto stampa presidenziale Dmitry Peskov, commentando tali notizie lo scorso agosto, non ha fornito una risposta, affermando che la questione non è di sua competenza. (Rum)