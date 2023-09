Usa-Iran: Marina statunitense accusa Teheran di “manovre pericolose” contro un elicottero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando della Marina statunitense, con base a Manama, ha accusato ieri la Marina del Corpo dei guardiani della Rivoluzione islamica dell’Iran (Irgc) di aver effettuato manovre “pericolose e non professionali” lanciando raggi laser contro un elicottero nello spazio aereo sul Golfo Persico. Lo si apprende da una dichiarazione rilasciata ieri dal Comando centrale delle Forze navali statunitensi, Rick Chernitzer. L’incidente, accaduto lo scorso 27 settembre, non ha causato vittime né feriti. Secondo il comando Usa, l’elicottero stava effettuamdo operazioni di routine nello spazio aereo internazionale. “Questi non sono comportamenti di una forza marittima professionale", si legge nella dichiarazione di Chernitzer. "Tale comportamento rischioso, non professionale e irresponsabile da parte della Marina dell’Irgc mette a repentaglio gli Stati Uniti e gli alleati e deve cessare immediatamente”, ha aggiunto il portavoce del Comando Usa. (Res)