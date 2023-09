Siria: Idlib, militari turchi guidano esercitazioni del Fronte nazionale per la liberazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate turche hanno organizzato e realizzato un piano di formazione e di esercitazioni per le milizie del Fronte nazionale per la liberazione, sostenuto da Ankara. Lo ha riferito ieri l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Parte del programma di addestramento, cui prendono parte oltre 150, si è svolta ieri nella base militare di Al Mastumah, nei pressi di Idlib, nella Siria nord-occidentale, e ha riguardato l’uso di missili antiaerei. L’area in cui si svolgono tali esercitazioni fa parte della zona demilitarizzata detta “Putin-Erdogan”, in quanto frutto di un accordo concluso nel 2018 tra i presidenti di Russia e Turchia, rispettivamente Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan. Lo scorso 20 agosto, il comando operativo delle Forze armate turche in Siria aveva ordinato la sostituzione di tutti i comandanti in carica nelle postazioni militari della zona, senza precisare le ragioni di tale decisione. (segue) (Londra)