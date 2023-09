Usa: impeachment Biden, Repubblicani formulano richiesta di accesso agli atti bancari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Commissione di supervisione della Camera dei rappresentanti Usa, James Comer, ha annunciato ieri la presentazione di una formale richiesta di accesso agli atti bancari del presidente Usa Joe Biden, del figlio Hunter, del fratello del presidente, James, e delle società loro affiliate, nell’ambito delle indagini avviate dalla maggioranza repubblicana alla Camera per la messa in stato d’accusa dell’inquilino della Casa Bianca. L’annuncio è giunto al termine della prima audizione tenuta dalla Camera nell’ambito dell’indagine parlamentare per l’impeachment del presidente, che i Repubblicani accusano di aver ottenuto milioni di dollari assieme ai suoi familiari attraverso il traffico illecito di influenza politiche, anche a beneficio di attori statali terzi. Le accuse mosse a Biden, che ha sempre negato ogni coinvolgimento negli affari del figlio, poggiano per ora perlopiù su elementi aneddotici, come i contenuti dell’ormai famigerato computer portatile di Hunter Biden, su testimonianze di ex soci d’affari e su rivelazioni di fonti anonime del Federal Bureau of Investigation (Fbi). “I testimoni oggi hanno tutti identificato le prove che questa commissione ha scoperto come meritevoli di ulteriori indagini”, ha dichiarato Comer al termine della lunga audizione alla Camera. “Questo è ciò che questa commissione farà, non importa dove conducano le prove”, ha aggiunto il repubblicano. Durante l’audizione di ieri hanno testimoniato di fronte alla Commissione i professori di diritto Jonathan Turley e Michael Gerhardt, l’ex assistente procuratrice generale Eileen O’Connor e l’investigatore specializzato in frodi finanziarie Bruce Dubinsky.(Was)