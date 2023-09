Usa-Cina: dipartimento di Stato pubblica rapporto su tentativi Pechino di manipolare l’informazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato tramite una nota la pubblicazione di uno “storico rapporto” in merito ai tentativi della Cina di “plasmare l'ambiente globale dell'informazione a proprio vantaggio”. Secondo il dipartimento di Stato, Pechino ha investito miliardi di dollari per costruire un ecosistema globale dell'informazione che “promuove la sua propaganda e facilita la censura e la diffusione di disinformazione”. Tali sforzi si sono scontrati però con ostacoli nei Paesi democratici, in gran parte legati “alla resistenza dei media locali e della società civile”. Il rapporto evidenzia che gli sforzi di manipolazione dell'informazione di Pechino vengono perseguiti tramite cinque elementi principali: lo sfruttamento della propaganda e della censura, la promozione dell'autoritarismo digitale, lo sfruttamento di organizzazioni internazionali e partenariati bilaterali, la combinazione di cooptazione e pressione e l'esercizio del controllo sui media in lingua cinese. Questi cinque elementi – afferma il rapporto - consentono a Pechino di piegare l'ambiente globale dell'informazione a proprio vantaggio. “Se avranno successo – ammonisce il rapporto - gli sforzi della Repubblica Popolare Cinese potrebbero trasformare il panorama globale dell'informazione, creando pregiudizi e divari che portano le nazioni a prendere decisioni che subordinano i loro interessi economici e di sicurezza a quelli di Pechino.(Was)