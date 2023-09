Usa-Cina: “Wsj”, ministro Esteri Wang in visita a Washington a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Cina stanno pianificando una visita a Washington del ministro degli Esteri cinese Wang Yi nel mese di ottobre. Lo riferiscono fonti governative citate dal quotidiano “Wall Street Journal”, secondo cui la visita si inserisce in una accelerazione della diplomazia bilaterale che dovrebbe condurre ad una visita negli Usa del presidente Xi Jinping e ad un vertice bilaterale con il suo omologo statunitense Joe Biden a novembre, a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) di San Francisco. Secondo il quotidiano, i due Paesi stanno organizzando a tal fine anche una visita negli Stati Uniti del principale consulente di politica economica di Xi, il vicepremier He Lifeng, che sarebbe il funzionario cinese di più alto livello a recarsi negli Usa dall’insediamento di Biden alla Casa Bianca. (segue) (Was)