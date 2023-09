Usa: sottosegretario di Stato Fernandez in visita a Berlino, Parigi, Bruxelles, Roma e Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato per la Crescita economica, l'Energia e l'Ambiente, Jose W. Fernandez, è impegnato in un viaggio in Germania, Francia, Belgio, Italia e Regno Unito fino all'11 ottobre 2023, per approfondire la cooperazione transatlantica su importanti priorità di crescita economica e sicurezza economica. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato, precisando che i colloqui interesseranno aree quali il commercio, la tecnologia, il clima, l'energia, la sicurezza alimentare e il sostegno continuativo alla ripresa economica, al futuro e alla prosperità condivisa dell'Ucraina. A Berlino, il sottosegretario Fernandez ha partecipato al Dialogo economico ad alto livello per rafforzare ulteriormente la solida relazione bilaterale tra gli Stati Uniti e la Germania. Fernandez ha visitato Parigi per partecipare al ministeriale dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie) insieme ai ministri dell'Energia di tutto il mondo. (segue) (Was)