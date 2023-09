Usa: sottosegretario di Stato Fernandez in visita a Berlino, Parigi, Bruxelles, Roma e Londra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Bruxelles, prossima tappa del viaggio, Fernandez visiterà la fabbrica del Centro interuniversitario di microelettronica (Imec) con sede in Belgio a Leuven, uno dei principali centri europei per la ricerca e lo sviluppo dei semiconduttori, con 5.000 ricercatori. Terrà anche incontri con aziende del settore privato statunitense e si incontrerà con alti funzionari dell'Unione europea per discutere delle questioni commerciali legate al Consiglio commerciale e tecnologico tra gli Stati Uniti e l'UE (Ttc), oltre a incontrare il capo della segreteria della Piattaforma di coordinamento dei donatori per l'Ucraina. A Roma, il sottosegretario incontrerà funzionari governativi di alto livello per discutere della pianificazione del G7 e delle questioni di sicurezza economica. A Londra, infine, Fernandez prenderà parte a un vertice sulle miniere del “Financial Times” per discutere dell'importanza di garantire minerali critici affidabili, trasparenti e sostenibili, e parteciperà alla ministeriale del Partenariato per la sicurezza dei minerali ospitato dal Regno Unito. (Was)