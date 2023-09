Auto: Stellantis, Emanuele Cappellano nuovo presidente per America del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico Stellantis, proprietario dei marchi Fiat, Citroen, Peugeot e Jeep, ha annunciato cambi al vertice della società in Sud America. L'attuale presidente, Antonio Filosa, sarà sostituito da Emanuele Cappellano a partire dal primo novembre. Cappellano è stato direttore finanziario dell'azienda in Sud America dal 2017 al 2021 ed è attualmente amministratore delegato in nord America e direttore della strategia e dello sviluppo del marchio di occhiali Marcolin dal 2021. (Brb)