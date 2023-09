Paesi Bassi: sparatoria a Rotterdam, bilancio provvisorio sale a due morti e un ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono morte e una è stata ferita gravemente in una sparatoria a Rotterdam, che era iniziata in un'abitazione e proseguita in un vicino centro medico. Lo ha riferito la polizia olandese, sottolineando che l'aggressore ha ferito gravemente una ragazza di 14 anni. Il sospetto, uno studente universitario di 32 anni, è stato arrestato dalla polizia nei pressi del centro medico, dove aveva anche appiccato un incendio. (Beb)