© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti, Andrea Catarci, parteciperà all'iniziativa "Patrimoni Quotidiani: alla riscoperta del territorio del Municipio Roma V tra passato, presente e futuro" nell'ambito dell'iniziativa Musei Diffusi: partecipazione e valorizzazione dei territori" insieme al Presidente del Municipio V Mauro Caliste, a Patrizia Gioia e Stefania Ficacci. Roma, Casa della Cultura Villa De Sanctis, via Casilina 665 (ore 17)- L'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi, nell'ambito degli eventi del Festival Cinema in Verde, interviene al talk "Per fare un albero ci vuole un seme. Il ruolo delle piante nella biodiversità". Roma, Orto Botanico, largo Cristina di Svezia 23A (ore 18)- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa all'inaugurazione di inaugurazione di "MULTI - viaggio alla scoperta delle culture e cotture che uniscono" (Piazza Vittorio Emanuele II, ingresso lato via Conte Verde (ore 18:30)- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor, assiste al concerto "Sogno di una notte di fine estate" per ricordare Francesco Valdiserri. Roma, Parco Schuster, via Ostiense altezza civ. 182 (ore 20) (segue) (Rer)