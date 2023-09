© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L’assessore ai Servizi sociali, alla disabilità, al terzo settore, ai servizi alla persona, Massimiliano Maselli, partecipa al convegno “La narrazione della disabilità nei media”. Roma, Corecom Lazio, via Aldovrandi 16 (ore 9)VARIE- Inaugurazione della mostra "Patrimonio Mondiale: la Natura e le Impronte Umane" ospitata al Museo delle Mura dal 29 settembre al 3 dicembre 2023, presenta alcune importanti testimonianze dei luoghi Patrimonio Mondiale, attraverso 51 immagini fotografiche di Michele Spadafora, suddivise in 7 aree tematiche: Civiltà scomparse, Natura e paesaggio, Disegno urbano, Architettura difensiva, Luoghi di culto, Tradizione e vita, Eredità del passato. L’esposizione, ideata da Michele Spadafora, è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Roma, Museo delle Mura, via di Porta San Sebastiano 18 (ore 10) (Rer)