Usa: governo indaga su possibile fuga di dati sensibili dopo attacco hacker

- Il dipartimento per la Sicurezza interna ha avviato una indagine a seguito di un attacco hacker contro la società Johnson Controls International, specializzata nella fornitura di sistemi di sicurezza per edifici che ha contratti anche con il governo federale, per verificare eventuali fughe di dati sensibili a seguito dell’incidente, come le planimetrie della struttura. In una comunicazione interna, ottenuta dall’emittente “Cnn”, il dipartimento spiega che la società, in virtù dei contratti sottoscritti, è in possesso di dati “sensibili e classificati che descrivono i sistemi di sicurezza di diverse strutture governative”. Una eventuale fuga di dati aumenterebbe quindi il rischio di attacchi informatici contro il dipartimento e le relative strutture. Nella nota, il governo spiega comunque di non essere sicuro che tali informazioni siano state ottenute dagli hacker. (Was)