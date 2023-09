Famiglia: Roccella, spot Esselunga mi è sembrata una bella storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda lo spot della Esselunga che ha al centro una coppia di genitori separati, “si è tanto criticato il fatto che nelle pubblicità si parlasse troppo delle famiglie perfettine, tradizionali, e adesso che c’è una pubblicità in cui si racconta uno spaccato di vita vissuta, il disagio di una bambina che sappiamo essere vero quando i genitori si separano, l’ho difeso perché mi è sembrata una bella storia, oltre che un’ottima pubblicità”. Lo ha detto il ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, nella puntata di “Porta a porta” in onda questa sera su Rai Uno. “Non avrei immaginato che questo spot facesse tanto rumore”, ha detto Roccella. “Quello che ho capito – ha sottolineato – è che ha toccato le persone, perché parla di qualcosa che tanto di noi hanno vissuto o vivono, ma il fatto che suscitasse una discussione davvero non me lo sarei aspettato”. (Rin)