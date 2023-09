Usa: senatore democratico Menendez ai colleghi di partito, non mi dimetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico Bob Menendez ha confermato di non essere intenzionato a lasciare il suo seggio alla camera alta del Congresso, dopo essere stato incriminato per corruzione. Lo ha confermato uno dei suoi colleghi di partito, Joe Manchin, parlando ai giornalisti dopo un pranzo privato con Menendez e gli altri senatori democratici. “Non si dimetterà: lo stato di diritto è valido per ognuno di noi, e lui continuerà a difendersi”, ha detto. Il senatore del New Jersey, che si è già dimesso dalla presidenza della commissione Esteri, è accusato di avere accettato tangenti per centinaia di migliaia di dollari e diversi regali di lusso, in cambio di favori politici a beneficio del governo egiziano e di tre imprenditori del New Jersey. (Was)