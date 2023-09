Egitto: Al Sisi raccoglie migliaia di firme per elezioni, Tantawi sospende candidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di cittadini egiziani si sono registrati negli uffici appositi dei propri governatorati per sostenere la candidatura alle prossime elezioni presidenziali dell'attuale presidente della Repubblica d'Egitto, Abdel Fattah al Sisi. Lo si apprende da alcuni video diffusi sui canali social. Da parte sua, un altro candidato alle elezioni presidenziali, Ahmed al Tantawi, ha annunciato che sospenderà temporaneamente la sua campagna elettorale per 48 ore a causa dell'arresto di 73 volontari, tra cui quattro avvocati. Inoltre, Tantawi ha presentato due ricorsi dinanzi alla Corte suprema amministrativa contro il presidente del consiglio di amministrazione dell'Autorità elettorale nazionale, in quanto sarebbe stato impedito ai suoi sostenitori di registrarsi negli appositi uffici e appoggiare la sua candidatura. Inoltre, i volontari della campagna elettorale di un altro candidato (il capo del Partito socialdemocratico egiziano, Farid Zahran) hanno chiesto all'Autorità elettorale nazionale di intervenire e indagare per evitare che vengano messe in atto restrizioni sui candidati e per fermare lo sfruttamento dei cittadini poveri per la raccolta di firme per sostenere Al Sisi. Lo scorso lunedì, 25 settembre, l’Autorità elettorale nazionale aveva annunciato che il primo turno delle presidenziali si terrà dal 10 al 12 dicembre, con un anticipo di circa tre mesi rispetto alle previsioni, e che le candidature saranno ricevute dal 5 al 14 ottobre. Vale la pena ricordare che i candidati alla presidenza devono ottenere l’appoggio di 20 parlamentari o 25.000 elettori registrati in almeno 15 governatorati, con un minimo di 1.000 firme per ciascun governatorato. (Cae)