Cultura: Banca Ifis inaugura a Mestre “Parco internazionale di scultura” per celebrare 40 anni (4)

- L’impegno in favore dell’arte non è una novità per Banca Ifis. L’inaugurazione del Parco Internazionale di Scultura - case history internazionale in materia di corporate collection e cultural and social responsibility - fa parte di Kaleidos, il social impact lab della Banca, che promuove attività a elevato impatto sociale a favore di persone e comunità, anche nella cultura. Tra queste, il progetto “Economia della bellezza”, ideato dall’Ufficio studi di Banca Ifis con l’obiettivo di dar voce a quel comparto trasversale del tessuto imprenditoriale nazionale che rappresenta l’eccellenza del Made in Italy e che quest’anno è giunto alla sua terza edizione. Sempre nell’ambito di Kaleidos rientra “Your future you”, il progetto didattico di economia sociale della 21 Gallery che, attraverso la metodologia del life&executive coaching e della creatività artistica, offre ai ragazzi dei licei italiani l’opportunità di acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità attraverso l’arte. La Banca, inoltre, sostiene attivamente la Biennale di Venezia in qualità di main sponsor del Padiglione Italia che, nella sua edizione 2023, ha raccolto i principali progetti di architettura del nostro Paese. (Com)