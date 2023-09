Maltempo: Figliuolo, erogati 70 milioni per immediato sostegno a 23 mila famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la strategia di sostegno e ricostruzione dei territori colpiti dall’alluvione di maggio, “ad oggi sono stati erogati circa 70 milioni di contributi di immediato sostegno per circa 23 mila famiglie e 7,6 milioni di contributo di autonoma sistemazione per novemila nuclei che risultano ancora fuori dalle proprie case". Lo ha detto il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dall'alluvione, Francesco Paolo Figliuolo, ospite di “Tg2 post”, su Rai 2. (Rin)