Libia: concluse attività italiane per emergenza alluvione a Derna (2)

22 luglio 2021

- Su disposizione del ministro della Difesa, le Forze Armate erano prontamente intervenute, mettendo a disposizione: Nave San Giorgio che ha svolto funzioni logistiche, di Comando e Controllo come di supporto sanitario al contingente nazionale; Nave San Marco che ha effettuato il trasporto di personale, mezzi e materiali; Nave Tremiti; due elicotteri della Marina Militare per la ricerca e soccorso; mezzi di movimento terra e soccorso dell’Esercito. Inoltre, sono stati impegnati per il trasporto di mezzi materiali e personale i velivoli C-130 dell’Aeronautica Militare. Le attività della Difesa sono iniziate il 13 e il 14 settembre con tre voli dei C-130 dell’Aeronautica Militare e la partenza di Nave San Marco della Marina Militare per trasportare uomini, mezzi e materiali messi a disposizione da Regioni, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana, Difesa. Tutto il personale, con materiali ed equipaggiamenti messi a disposizione dalla Protezione Civile, dalla Croce Rossa, dai Vigili del Fuoco e dalla Difesa, rientrerà presso il porto di Brindisi. (Rin)