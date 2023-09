Imprese: “Handelsblatt”, colloqui Thyssenkrupp-Kretinsky su comparto acciaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato industriale tedesco Thyssenkurpp ha tenuto “colloqui approfonditi” con l'imprenditore ceco Daniel Kretinsky sul suo comparto dell'acciaio, che intende cedere. È quanto il quotidiano “Handelsblatt” afferma di aver appreso da fonti informate dei fatti. In particolare, si tratta dell'ingresso del miliardario nel settore siderurgico del gruppo. Per l'amministratore delegato di Thyssenkrupp, Miguel Lopez Borrego, dovrebbe essere “una liberazione”, poiché la storica divisione dell'azienda è da anni in difficoltà. A tal fine, l'Ad starebbe premendo notevolmente per un accordo con Kretinsky, che potrebbe essere concluso “quest'anno”. L'imprenditore dovrebbe ottenere una quota del 50 per cento nella divisione per l'acciaio di Thyssenkrupp, con le metà restante del capitale che rimarrebbe al conglomerato. Inoltre, il miliardario dovrebbe fondere le proprie attività nella siderurgia con quelle dei Thyssenkrupp. Secondo le fonti ascoltate da “Handelsblatt”, in questo modo si avrà “la certezza” che il comparto dell'acciaio del gruppo “esisterà nel lungo periodo”. In caso di difficoltà finanziarie, vi sarebbero infatti “due proprietari” che potrebbero attuare aumenti di capitale. Sia Thyssenkrupp sia Kretinsky hanno rifiutato di commentare le indiscrezioni. (Geb)